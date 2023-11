Milan-Fiorentina, Vernazza: “Un’altra sconfitta e Pioli rischia la panchina”

"Giusto l'imminenza della Champions, la gara col Borussia di martedì, potrebbe trattenere il club da una decisione immediata" ha concluso. La sfida tra Milan e Fiorentina in programma sabato sera a San Siro vedrà le due squadre darsi battaglia alla conquista di tre punti fondamentali. Il Milan, in particolare, cercherà una vittoria in campionato che manca dalla trasferta di Genova del 7 ottobre. LEGGI ANCHE: Milan in emergenza totale, rotto anche Okafor: le sue condizioni >>>