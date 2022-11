Milan-Fiorentina, Pioli: “Vincere per non arrendersi” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Milan-Fiorentina ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri a Milanello in conferenza stampa la sfida tra Milan e Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia — Milan-Fiorentina è una partita da vincere a tutti i costi per i ragazzi di Pioli. Il Napoli, infatti, con il successo colto ieri al 'Maradona' contro l'Udinese (3-2) è schizzato a quota 41 punti in classifica, a +11 sui rossoneri. "Vincere vorrebbe dire non arrendersi a una classifica che non ci piace - commenta Pioli - abbiamo qualità e volontà per cogliere le opportunità per rientrare in corsa".

"Il campionato è ancora lungo - ha spiegato Pioli alla vigilia di Milan-Fiorentina -. È un calendario talmente anomalo che mancano ancora ventiquattro partite di campionato e ci sono ancora tanti punti a disposizione". L'unico modo, però, che avrà il Diavolo per poter restare in piena corsa per lo Scudetto anche da gennaio 2023, quando riprenderà il campionato dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, sarà quello di battere la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una squadra, per giunta, in ripresa in queste ultime partite. "Conosciamo la Viola ma sarebbe sbagliato pensare agli avversari, dobbiamo pensare alla nostra partita sapendo che noi possiamo determinare la nostra prestazione, e di solito quando lo facciamo riusciamo a portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo dimostrare chi siamo", il commento di Pioli a poche ore da Milan-Fiorentina.

"Il nostro peccato originale è non aver vinto la partita di martedì - ha commentato, in chiusura, il tecnico parlando dello 0-0 dello 'Zini' di Cremona -. Rispetto all'anno scorso e alle prime 14 partite abbiamo fatto meglio in casa e peggio fuori casa, abbiamo segnato di meno ma subito più gol. Andremo a sviluppare queste situazioni durante la sosta".