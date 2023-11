Milan-Fiorentina, Jovic tocca a te! Tutta la pressione sulle spalle

'La Gazzetta dello Sport' parla anche di Milan-Fiorentina : domani ore 20.45 a San Siro sarà una gara difficile per i rossoneri. A dettare le scelte di Stefano Pioli per l’attacco del Milan che domani inseguirà una vittoria scaccia-crisi sono state squalifiche e infortuni. In avanti il tecnico del Diavolo non avrà molte alternative, infatti l'unica punta di ruolo rimasta in rosa è Luka Jovic .

Milan, Okafor 'rovina' i piani

Non esattamente la prima scelta, scrive la rosea, visto che l’allenatore pensava a un tridente sprint, con Okafor centravanti e la coppia Chukwueze-Pulisic ai suoi fianchi. Piani che sono andati in fumo quando l’ex Salisburgo si è presentato a Milanello, al ritorno dagli impegni con la nazionale svizzera. Okafor ha spiegato al club di essere stato sostituito contro la Romania per un problema fisico: lo staff medico lo ha sottoposto agli esami strumentali del caso e il responso è stato pesante per il Milan. Okafor ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro e sarà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana. Una tegola per i rossoneri. Pioli si trova praticamente senza cambi, considerando anche l'emergenza che resta in difesa.