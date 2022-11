Milan-Fiorentina, torna Giroud: lascia il segno e poi vola in Qatar

Olivier Giroud tornerà titolare al centro dell'attacco rossonero in Milan-Fiorentina di oggi a 'San Siro'. Quindi partirà per i Mondiali

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud perché oggi, in occasione di Milan-Fiorentina, tornerà al centro dell'attacco dei rossoneri di Stefano Pioli avendo scontato con l'assenza sul campo della Cremonese il suo turno di squalifica. Il rientro di Giroud servirà tantissimo al Diavolo per non perdere ulteriore terreno dal Napoli che, con il successo per 3-2 di ieri contro l'Udinese, è volato a + 11.

Milan-Fiorentina, il rientro di Giroud da titolare — Il Milan, quindi, contro la Fiorentina è pronto a riabbracciare Giroud, divenuto quasi un totem per i rossoneri al pari di Zlatan Ibrahimović. Sbarcato a Milano nell'estate 2021, è diventato non soltanto il giocatore in grado di spazzare via la maledizione della maglia numero 9, che aleggiava dai tempi dell'addio di Filippo Inzaghi, ma anche il calciatore che ha realizzato i gol decisivi per la conquista del 19° Scudetto.

Giroud non si è fermato. Con Ibra fuori causa, sembrava potesse scivolare nuovamente nel ruolo di riserva dopo l'ingaggio di Divock Origi. Invece il titolare è rimasto Olivier che, in questa stagione, sta segnando con più costanza e più regolarità. Per il quotidiano torinese, Giroud vuole riprendere proprio da Milan-Fiorentina quel filo con la rete interrotto dallo stop del Giudice Sportivo.

Al momento, il numero 9 del Diavolo ha segnato 9 gol in 18 presenze tra Serie A e Champions League. Una media-gol che lo riporta agli anni d'oro di Montpellier (stagione 2011-2022, quella del titolo in Francia, con 25 reti in 42 partite) e delle prime annate a Londra, sponda Arsenal. Giroud, in rossonero, sta vivendo davvero una nuova gioventù. Se si prende in considerazione l'anno solare 2022, ha segnato 22 gol in 45 partite tra Milan e Nazionale francese.

Ampiamente meritata, dunque, la sua convocazione per i Mondiali in Qatar. Giroud cercherà di ritagliarsi spazio tra Karim Benzema, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Antoine Griezmann, Kingsley Coman e Ousmane Dembélé. La sua esperienza tornerà utile al Commissario Tecnico Didier Deschamps, visto che Giroud ha già vinto con i 'Bleus' i Mondiali del 2018 in Russia. Prima, però, di partire per il Qatar, Giroud vuole lasciare il segno in Milan-Fiorentina.

Anche per concludere in bellezza il suo 2022 e siglare, virtualmente, quel rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024 da 3,5 milioni di euro netti più bonus. Magari, ha concluso 'Tuttosport', abbassando la parte fissa e aumentando quella variabile, sulla falsariga di quanto fatto dal club rossonero proprio con Ibrahimović.