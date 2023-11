Milan-Fiorentina, difese decimate: emergenza anche per Italiano | News

Stefano Pioli , da qualche settimana a questa parte, è alle prese con qualche piccolo problema in difesa. Il Milan , infatti, per il match conto la Fiorentina dovrà fare a meno di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino , che vedremo ancora in campo probabilmente l'anno prossimo. Anche Simon Kjaer , però, potrebbe non farcela, mentre sembra non ci sia alcun intoppo per Fikayo Tomori .

Il Milan, però, non è la sola squadra in difficoltà in difesa in vista del prossimo match. Nella stessa situazione, come riferisce il 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, versa anche la Fiorentina. Vincenzo Italiano, infatti, dovrà rinunciare allo squalificato Luca Ranieri, mentre Yerry Mina e Lucas Martinez Quarta rientreranno appena in tempo per svolgere l'ultimo allenamento. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Prende quota lo scambio Krunic-Kadioglu >>>