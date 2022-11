Milan-Fiorentina 2-1, Tonali: “Da ora in avanti conteranno tanto i punti”

Sandro Tonali, al termine di Milan-Fiorentina 2-1, ha parlato di com'è andato il 2022 dei rossoneri e dell'andamento del match contro i viola

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Milan-Fiorentina, gara della 15^ giornata della Serie A 2022-2023, finita 2-1 per il Diavolo proprio all'ultimo istante. «Vincere era l’unico modo per chiudere nel migliore dei modi questo 2022», ha esordito il numero 8 del Milan, le cui dichiarazioni nel post-partita sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Fiorentina 2-1, le parole di Tonali a fine partita — «Queste prime 15 partite non sono andate tutte come volevamo, ma le risposte sono positive - ha detto, dunque, il rossonero Tonali dopo Milan-Fiorentina 2-1 -. Non possiamo dire che è un campionato che ci rende soddisfatti finora, dobbiamo guardare solo noi stessi», ha spiegato, poi, il mediano del Milan e della Nazionale Italiana, in considerazione del fatto che il Napoli capolista è a +8 sui Campioni d'Italia in carica.

«Da ora in avanti conteranno tanto i punti, qualsiasi partita peserà - ancora Tonali dopo Milan-Fiorentina -. Non ci sono tanti modi per giocare una partita, l'obiettivo è vincere, giocando bene o giocando male. Alla fine ai tifosi importa poco il giocare bene o il giocare male, importa vincere». E, in effetti, forse l'ex Brescia non ha tutti i torti. Ora arriverà la lunga pausa per i Mondiali in Qatar. Un bene, forse, per un Milan apparso un po' stanco.

«È una pausa che può fare bene come no. Doveva arrivare perché abbiamo giocato 21 partite che sono veramente tante. Sarà un anno difficile, ora è il momento di staccare, di andare in nazionale per chi ha la possibilità e di riposo per tutti gli altri: è il momento di staccare la spina un attimo», ha chiosato Tonali.