Milan-Fiorentina 2-1: “Il Diavolo non molla” | Serie A News

Il Milan batte la Fiorentina per 2-1 a 'San Siro' grazie ad un'autorete al 92'. I rossoneri restano a -8 dal Napoli. Servirà di più nel 2023

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-1 per i rossoneri. Il Milan, per la 'rosea', ha acciuffato al 92', su autogol e con un contorno di proteste, una vittoria che non meritava.

Il pareggio, infatti, avrebbe premiato la bella prestazione della Fiorentina. Tuttavia, il successo del Milan ha una sua logica. I viola, infatti, hanno pagato la leggerezza con la quale, nella ripresa, hanno sprecato un paio di situazioni molto favorevoli per andare in vantaggio.

Il Milan, al contrario, ha incassato i tre punti in palio grazie al coraggio dimostrato da Stefano Pioli, che ha chiuso l'incontro giocando con un 4-2-4 molto temerario. Al di là delle polemiche sull'autorete di Nikola Milenković (Ante Rebić ha caricato o meno il portiere viola Pietro Terracciano?), questa scelta tattica spiega il risultato.

Milan-Fiorentina 2-1: il pari sarebbe stato giusto, ma ... — Per il quotidiano sportivo nazionale, l'episodio cruciale si può leggere con sfumature varie, ma sembra, più che altro, che Terracciano sbagli tempi e modi dell'uscita. Successo di fondamentale importanza per i Campioni d'Italia in carica, dunque, nella sopravvivenza nella lotta Scudetto.

Il Milan, così, rimane infatti a -8 dal Napoli capolista. Distacco corposo, ma non definitivo, con 23 partite ancora da giocare. La partita era iniziata subito bene per i rossoneri, in gol con Rafael Leão. Poi, però, i viola si sono impadroniti del palcoscenico di 'San Siro' e il Milan si è ritratto.

La Fiorentina ha imposto il suo calcio corto, radente, veloce. Il Milan, che oscillava dal 4-2-3-1 al 4-3-3 per via della posizione in campo di Rade Krunić, non ci ha capito moltissimo. I viola, dunque, hanno pareggiato con Antonín Barák, meritatamente, dopo aver già preso un palo qualche minuto prima.

Il Milan si è fatto vedere solo alla fine del primo tempo, prima con un salvataggio di Milenković su Sandro Tonali al tiro da pochi passi, poi con Lorenzo Venuti a spazzare sulla linea un pallonetto di Brahim Díaz. Il Diavolo, poi, ha affrontato la ripresa con un altro piglio, anche per via dei cambi tattici fatti in corsa da Pioli.

Bene Sergiño Dest e Aster Vranckx, su tutti. La Fiorentina, a quel punto, si è schierata con il 3-5-2 e ha cominciato a giocare di contropiede. Il Milan ha sprecato delle opportunità (clamorosa quella di Leão a pochi passi dal portiere), ma anche la Viola è andata vicino al bersaglio grosso con Jonathan Ikoné: salvataggio di Fikayo Tomori sulla linea di porta.

Quindi, l'episodio finale che ha deciso il match (cross di Vranckx, autogol di Milenković) e sul quale la Fiorentina ha protestato. Per la 'rosea', però, farebbe bene anche a recriminare con sé stessa. Avrebbe dovuto, infatti, capitalizzare meglio quanto creato e fatto sul campo. Mercato Milan, 30 milioni per un bomber a gennaio! Le ultime news >>>