Milan, la prima delle tre finali: domani la partita contro la Sampdoria

Milan, la prima 'finale' contro la Sampdoria

La foto sui social di Leao con Maldini, qui il nostro pezzo, è stata un po' la copertina della giornata di ieri. Leao vorrebbe riprendersi un po' di vetrina anche sul campo, dove il Milan giocherà contro la Sampdoria nella prima delle tre finali che aspetta i rossoneri. Pioli, dovrà vincerle tutte e tre per sperare nel quarto posto, per questo, dovrebbero essere abolite le rotazioni. Anche Leao dovrebbe essere della partita. La formazione dovrebbe ricalcare quella vista in Champions contro l'Inter, con Thiaw titolare e l'irremovibile Giroud lì davanti. Il Milan si gioca tutto in queste ultime partite, alla ricerca di un posto per la prossima Champions League.