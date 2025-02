Regolare, dopo neanche un minuto, il gol che aveva portato in vantaggio il Milan contro il Feyenoord : la moviola, infatti, dimostra come Malick Thiaw , uomo-assist, sia pienamente in gioco nell’azione che porta alla rete rossonera con Santiago Giménez (che salta sul suo marcatore senza alcun colpo falloso).

Non è mai rigore su Theo, Marciniak vede del 'dolo'

Al 21’ e al 43’, due gialli: il primo è per Jakub Moder (su Rafael Leão). Quello a Theo arriva per un’ingenuità del rossonero (maglia strattonata a Anis Hadj-Moussa), sanzione che precede il secondo giallo: non c’è contatto in area con Givairo Read, non è rigore mai e Marciniak legge del “dolo” nel cercarlo. LEGGI ANCHE: Milan-Theo Hernández, è finita: i rossoneri lo rimpiazzeranno così >>>