Milan-Feyenoord, in Champions ora serve il ritmo da campionato

Il Diavolo, in campionato, ha rosicchiato qualche punto a chi gli sta davanti, sebbene non abbia mostrato chissà quali miglioramenti dal punto di vista del gioco. Ora, per Milan-Feyenoord, bivio decisivo della stagione europea della squadra di Conceicao, servirà marciare così come i rossoneri stanno facendo entro i confini nazionali.

È la partita più importante dell'anno

In Champions, il k.o. in casa della Dinamo Zagabria ha costretto il Milan a passare dagli spareggi per accedere agli ottavi di finale del torneo e all'andata contro il Feyenoord è arrivata una brutta battuta d'arresto. Adesso il Milan dovrà rialzare la testa per la partita più importante dell'anno: ce la farà? LEGGI ANCHE: Milan, con Conceicao si vola in Serie A: sono due squadre meglio dei rossoneri >>>