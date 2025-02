Milan-Feyenoord, cosa farà Conceicao con la formazione iniziale? — Di certo, il Diavolo dovrà offrire una prestazione di gran lunga superiore rispetto a quella fornita nel match della scorsa settimana. Perso per la papera di Mike Maignan sul tiro di Igor Paixão al 3', è vero, ma anche e soprattutto per una gara giocata ben al di sotto delle proprie potenzialità.

In Feyenoord-Milan, per la prima volta, Conceicao ha schierato insieme i 'Fab Four', o per meglio dire i 'Fantastici Quattro', ovvero Christian Pulisic, Rafael Leão e gli ultimi arrivi del calciomercato invernale, cioè João Félix e Santiago Giménez. Le stelle rossonere, però, hanno toppato in lungo e largo.

Tra Pulisic e Rafa Leão, ecco chi potrebbe stare fuori dal 1' — Motivo per cui, per Milan-Feyenoord, il dubbio amletico per Conceicao è se riproporli tutti insieme dal 1', per assaltare sin da subito la porta degli olandesi, oppure se puntare inizialmente, in mezzo al campo, sull'equilibratore Yunus Musah. Escludendo, almeno all'inizio, uno dei quattro 'tenori'.

Nel caso in cui optasse per questa seconda soluzione, per 'Tuttosport', intoccabili João Félix e Giménez, il ballottaggio sarebbe tra Pulisic e Leão. Con la verosimile esclusione, in avvio, di 'Capitan America'. Nessuna bocciatura, soltanto una condizione fisica non ottimale in questo periodo della stagione.