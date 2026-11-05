Ordine sul Milan: "Turnover obbligatorio, due motivi". La statistica dell'Europa League che spaventa

Il Milan è pronto a scendere in campo dalle 18:45 contro il Ferencváros, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League 2026/27. Anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la partita. Ecco alcuni estratti da "Il Giornale":

"Amorim ha le idee chiare. «Le piccole squadre si presentano solo ai grandi appuntamenti» è il monito lanciato al Milan nella speranza che non si parli più del derby vinto con disinvolta perdita di tensione e attenzione".

Parole importanti quelle di Ruben Amorim che ha sottolineato l'importanza di tutte le partite: una grande squadra deve avere la stessa fame e la stessa voglia sia contro le "piccole" sia durante i big match.

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I due motivi del turnover obbligato per Amorim

"I motivi sono due: 1) il viaggio insidioso a Genova di domenica; 2) il numero consistente di assenti (Chukwueze operato all’anca starà fuori 3 mesi dopo Gabbia, Saelemaekers idem più Terracciano portiere, Maignan squalificato e Pavlovic a riposo precauzionale)".

Ordine poi ha parlato di un turnover quasi inevitabile:

Ruben Amorim è costretto a cambiare e sarà un passo fondamentale per il suo Milan: se la squadra risponderà con gli stessi automatismi e lo stesso gioco anche senza tanti titolari in campo, il lavoro dell'allenatore portoghese potrà dirsi sulla buona strada.

La statistica di Franco Ordine su Europa League e Scudetto

"C’è una statistica che spiega la necessità di ricorrere ai ricambi: i club italiani che hanno fatto strada in Europa League non hanno mai vinto lo scudetto. Solo la Juve di Conte sfiorò il doppio trionfo arenandosi in semifinale col Benfica".

Il giornalista poi sottolinea:

Questo per fare capire ulteriormente quanto sia pesante e quanto influisca la partita del giovedì sul weekend di Serie A.

I protagonisti a sorpresa scelti dal primo minuto

"In porta c’è Torriani, Diawara confermato in difesa, si rivedono Terracciano, Estupinian e Bartesaghi, rispunta Cisse dietro Ramos con Hutchinson".

Ordine poi chiude con i giocatori pronti a entrare in campo: