Milan Femminile in Champions League, Ganz: “Non è finita qui”

Grandissima soddisfazione per il Milan Femminile, che conquista la prima storica qualificazione in Champions League

Una giornata da ricordare per il Milan Femminile, che ha conquistato la prima storica qualificazione in Champions League. E' bastato lo 0-0 di ieri contro il Sassuolo per blindare la seconda posizione e dare il via alla festa. Il tecnico rossonero Maurizio Ganz non ha nascosto la propri soddisfazione, dichiarando: "Siamo entrati in punta di piedi - riporta 'La Gazzetta dello Sport' - abbiamo lavorato e oggi raccogliamo i frutti. E non è finita qui...". Il 30 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia da giocare con la Roma.