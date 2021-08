Milan Femminile, ieri videochiamata con Gazidis per il debutto Champions

Ivan Gazidis ed il Milan Femminile ieri, in videochiamata, per l'esordio delle Rossonere nella Women's Champions League stasera a Zurigo

Daniele Triolo

Ieri Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è reso autore di un bel gesto verso il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Lo ha rivelato 'Tuttosport' oggi in edicola. Gazidis, infatti, ha videochiamato le Rossonere, riunite con lo staff prima di andare allo stadio di Zurigo per allenamento e rifinitura. Il dirigente sudafricano ha voluto fare di persona un in bocca al lupo al Milan Femminile in vista della sfida della Women's Champions League in programma stasera, ore 20:00, proprio contro le svizzere.

Alla videochiamata di Gazidis con il Milan Femminile ha partecipato anche Frederic Massara, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, che ha portato i saluti del responsabile dell'area tecnica, Paolo Maldini. Ennesimo segnale di vicinanza, questo, da parte della società rossonera al proprio settore femminile. In questi anni, da quando è stata fondata la squadra, i dirigenti non hanno mai fatto mancare il loro apporto, presenziando spesso ai match delle Rossonere.

Recuperata e convocata Veronica Boquete. Zurigo-Milan sarà visibile, questa sera, su 'Milan TV' e app ufficiale A.C. Milan. Forza ragazze!