Milan Femminile, esonerato il tecnico Ganz: paga la crisi di risultati

Appena 9 punti in 8 giornate di campionato: dopo il pareggio interno, 1-1, contro la Sampdoria e in piena crisi di risultati, il Milan Femminile, nel pomeriggio di ieri, ha comunicato l'esonero dell'allenatore Maurizio Ganz. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.