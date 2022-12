Milan Femminile, Asllani riceve il Golden Foot 2022: “Ora i Mondiali”

Kosovare Asllani, attaccante del Milan Femminile, è la prima giocatrice in attività a ricevere il prestigioso premio. Ecco le sue parole

Daniele Triolo

Kosovare Asllani, stella del Milan Femminile di Maurizio Ganz e attaccante principale della Nazionale Femminile della Svezia, ha vinto il Golden Foot 2022. Si tratta della prima calciatrice ancora in attività a ricevere il prestigioso premio.

"Sono orgogliosa ed onorata di essere qui - ha detto la Asllani, così come riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola -. È una bella cosa fare la storia e raggiungere questo obiettivo è come se fosse una pietra miliare per le donne. Per tutto quello che ci stiamo proponendo di raggiungere".

"È una cosa molto positiva per il momento attuale - ha evidenziato ancora Asllani del Milan Femminile -; pure per questo premio fare questo passo avanti dandolo per la prima volta ad una giocatrice che è ancora in attività. Sono orgogliosa, ispirata e motivata da tutto questo".

"Calcio femminile, futuro luminoso. Vorrei vincere i Mondiali 2023" — "Noi atlete ci stiamo impegnando per fare in modo che il mondo sia un posto dove tutti abbiano gli stessi diritti. È un onore avere una così grande piattaforma dalla quale dare un esempio per fare del mondo un posto migliore sulle basi dell'uguaglianza. Il calcio femminile ha un futuro luminoso davanti".

La Asllani, arrivata al Milan nel corso dell'ultima estate di calciomercato, ha poi aggiunto: "Cosa vorrei vincere per il 2023? I Mondiali, ovviamente. Sarebbe un sogno. Abbiamo appena finito di vedere quelli maschili in Qatar, un'ispirazione. Abbiamo i Mondiali anche noi tra sei mesi ed ovviamente ci ho pensato".

"Credo che la Svezia abbia la squadra giusta per raggiungere questo risultato: dobbiamo crederci - ha chiosato Kosovare Asllani, che, in patria, spesso paragonano per carisma e qualità a Zlatan Ibrahimović -. Secondo me abbiamo tutto. Poi nel calcio bisogna avere anche un pizzico di qualcosa in più al momento giusto. Vediamo".