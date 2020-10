Milan – Favola Daniel Maldini, prima da titolare: la dinastia continua

La dinastia Maldini continua

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oltre che per il risultato a dir poco rocambolesco,L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa notare che Rio Ave-Milan passerà alla storia per l’esordio da titolare di Daniel Maldini, schierato da Stefano Pioli al centro dell’attacco. Un impiego dal primo minuto che arriva 66 anni dopo il debutto nonno Cesare (19 settembre 1954 contro la Triestina) e 35 anni dopo l’esordio da titolare di papà Paolo (20 gennaio 1985 contro l’Udinese). Un Milan giovane che crede nei giovani: prima Lorenzo Colombo, ieri il figlio d’arte a cercare di mettere una toppa alle pesantissime assenze di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.

