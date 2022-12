Milan, che fatica contro il Liverpool. Saelemaekers nota positiva | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza la partita disputata ieri dal Milan in amichevole contro il Liverpool. La gara valevole per la Dubai Super Cup si è conclusa con la vittoria della squadra di Klopp per 4-1, anche se in realtà si è trovata di fronte un Milan che ha dovuto fare a meno di ben quindici calciatori. Nonostante la rotonda sconfitta, a mettersi in luce è stato Alexis Saelemaekers. Autore del gol del momentaneo pareggio, il belga è stato autore di una prestazione veramente positiva.