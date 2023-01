Milan, che fatica in attacco: Giroud a secco nel 2023. Origi, che flop | News

In questo 2023, l'attacco del Milan sta facendo grande fatica: Giroud è ancora a secco, Origi ad oggi è un flop. Si salva solo Leao

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', si focalizza su uno dei principali problemi del Milan di questo inizio 2023: l'attacco. Sette attaccanti su otto sono ancora a secco di gol in questo nuovo anno solare, con il solo Leao ad aver colpito contro Salernitana e Lecce. Chi è ancora a secco di reti è Olivier Giroud, visibilmente stanco dopo le fatiche del Mondiale. Se contro la Lazio non dovesse segnare, questa sarebbe una delle strisce più lunghe senza reti per l'attaccante francese, che non segna con il Milan dal 5 novembre quando entrò a gara in corso contro lo Spezia e tolse le castagne dal fuoco con una grande mezza rovesciata.

Ma la delusione ancora più grande è rappresentata da uno degli acquisti di quest'estate, vale a dire Divock Origi. Fin qui la sua stagione è fallimentare: un solo gol, tra l'altro non determinante contro il Monza, e per otto volte assente per infortunio. In altre due partite è rimasto in panchina per novanta minuti mentre è entrato a gara in corso dodici volte, giocandone solo quattro da titolare. Troppo, troppo poco. Menzione anche per Lazetic, giovane talento prossimo ai 19 anni acquistato per ben 4 milioni di euro un anno fa. L'obiettivo del Milan era quello di costruire un nuovo Vlahovic in casa propria, cosa che, in questo momento, non sta riuscendo a fare.

Ci sono altri attaccanti che, effettivamente, vere prime punte non sono. Si tratta di Ante Rebic e Charles De Ketelaere. Il croato è stato presente in 15 partite su 26 gare stagionali totali, poco più della metà. Ha segnato appena tre gol, tutti in campionato, e ha saltato ben dieci partite considerate tutte le competizioni per infortunio. Il belga, invece, è una mezzapunta per ruolo naturale e per apporto alla causa di molto sotto al 50%. Infine Messias, utile come innesto a basso costo nella sessione di mercato estiva 2021. Però che fosse una soluzione part-time era evidente, anche se il Milan non ha ancora trovato quell'esterno destro in grado di garantire quel salto di qualità che ancora oggi manca.