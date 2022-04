Milan, occhio agli ex: tornano a ‘San Siro’ Piatek, Bonaventura e Saponara

Tanti ex Milan presenti nella Fiorentina di Vincenzo Italiano: domani torneranno a 'San Siro' Piatek, Bonaventura e Saponara

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto su Milan-Fiorentina . In particolar modo, il quotidiano torinese si sofferma sui tanti ex rossoneri presenti nella squadra allenata da Vincenzo Italiano. Torneranno a 'San Siro', da avversari Krzysztof Piatek , Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara .

L'attaccante polacco ha disputato, in totale, 41 partite con la maglia del Milan, segnando appena 16 gol, dal gennaio 2019 al gennaio 2020, salvo poi lasciare i rossoneri dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Più longeva, invece, l'esperienza a Milanello di Bonaventura. Il centrocampista ha vestito la maglia del Diavolo dal 2014 al 2020, disputando ben 184 partite e segnato 35 reti. E' stato compagno di squadra di Piatek, così come lo è stato anche di Saponara. Poche presenze per il numero 8 viola durante la sua esperienza al Milan, appena 8, e nessun gol realizzato. Dall'altro lato, però, ha colpito in carriera ben 4 volte la sua ex squadra, segnando anche nella gara d'andata.