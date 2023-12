Milan, puoi vincere l’Europa League! Ricavi e la differenza con la Champions

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sul momento del Milan . I rossoneri sono usciti dalla Champions League , ma si preparano per la corsa verso l' Europa League . I rossoneri hanno il dovere di provarci e cercare di arrivare fino in fondo. La rosea, fa la differenza con la Champions riguardo i ricavi. Ecco i dati.

Milan, ricavi e differenze dell'Europa League

Il Milan, si legge, perde gli ottavi di finale di Champions League e non solo, anche il Mondiale per Club. Partecipare avrebbe garantito almeno 45 milioni, una brutta perdita per i rossoneri. Con il cammino dello scorso anno in Champions, il Milan guadagnò 9,6 milioni dagli ottavi, 10,6 dai quarti e 12,5 dalle semifinali, per un totale di 32 milioni. Poi gli incassi da San Siro: 28,1 milioni. Vincere l'Europa League garantirebbe queste cifre.