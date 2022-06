Milan, che succede? “Euforia Scudetto svanita, c’è nervosismo”

Sempre secondo Tuttosport, se si guarda al confronto con l'altra sponda del Naviglio le situazioni sono diverse. L'Inter ha chiuso per il ritorno di Lukaku, il rinnovo di Inzaghi, l'acquisto di Mkhitaryan e le trattative Bellanova e Asllani, mentre il Milan sta vedendo arenarsi i colpi Botman e Renato Sanches per via di un netto rallentamento sul mercato.