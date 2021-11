Milan, espulso Raiola: capitan Romagnoli tratta il rinnovo da solo

Romagnoli, capitano del Milan, ha il contratto in scadenza ed è assistito da Raiola, ma incontrerà il club, pronto a rinnovare anche altri.

Dopo la scorsa estate, in casa Milan sono rimasti solo due giocatori assistiti da Raiola, ovvero il capitano Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic, due non proprio qualsiasi. Lo svedese classe 1981, però, è ormai da tempo impegnato a trattare in prima persona. Sia il ritorno al Milan che il rinnovo dell'anno scorso erano arrivati dopo un lungo dialogo diretto con la dirigenza. Sostanzialmente ormai Raiola per Ibrahimovic è solo una figura di accompagnamento. A quanto pare è l'unico modo, però, per continuare a giocare nel Milan, visto che anche il difensore classe 1995 sembra stia seguendo questa linea, trattando il rinnovo senza che Raiola lo assista. Romagnoli ha lasciato da parte il suo agente, desideroso di rinnovare. Il dialogo prosegue, nonostante le difficoltà: il Milan vuole riportare a 3,5 milioni all'anno lo stipendio da 6 milioni che ora percepisce il difensore.