Milan, ernia al disco per Rebic: non tornerà prima del mese di ottobre

Ante Rebic, attaccante del Milan, sfortunato dopo un inizio di stagione promettente con la doppietta all'Udinese. Tornerà dopo la sosta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic. L'attaccante del Milan, infatti, è ripiombato nella spirale dei problemi fisici, sulla falsariga della passata stagione. Peccato: l'avvio di annata era apparso promettente con la doppietta all'Udinese nel 4-2 di 'San Siro' della prima giornata di campionato.

Milan, Rebic ha un'ernia al disco: tornerà il mese prossimo

A Milanello si augurano che la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, prevista per la prossima settimana, possa essere risolutiva dei problemi del croato. Gli esami, infatti, svolti dall'ex Eintracht Francoforte per accertare le cause della sua sofferenza alla schiena hanno evidenziato la presenza di una piccola ernia al disco.

Il problema, ha scritto la 'rosea', non è più nella sua fase acuta, bensì in via di risoluzione. Quasi sicuramente, pertanto, non sarà necessario intervenire chirurgicamente. Stefano Pioli, tecnico rossonero, nel post-partita di Sampdoria-Milan 1-2, aveva raccontato come il dolore impedisse a Rebic persino di muoversi.

Ciò significa che nel momento in cui saranno terminate le cure, ovvero a breve, occorrerà che il numero 12 rossonero svolga una robusta fase di riatletizzazione prima di tornare in campo. Appuntamento, dunque, con un impegno ufficiale del Milan di Pioli rinviato al mese di ottobre. Da capire in occasione di quale partita. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>