Milan-Empoli, Romagnoli potrebbe farcela | Serie A News

Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, potrebbe giocare in Milan-Empoli di sabato sera a 'San Siro'. Le ultime notizie

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Alessio Romagnoli potrebbe recuperare per Milan-Empoli di sabato sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Il difensore centrale e capitano del Milan, dunque, dovrebbe ricomporre per la partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022 la coppia titolare al centro della retroguardia con Fikayo Tomori.

Romagnoli, come si ricorderà, era uscito al 26' del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia, dopo aver accusato un problema all'adduttore in seguito ad un contrasto aereo con Edin Džeko. Gli esami svolti nei giorni successivi, fortunatamente, non avevano rilevato lesioni muscolari. Dopo giorni di lavoro in palestra, quindi, il numero 13 rossonero è tornato ad allenarsi sul campo, seppur a parte.

La sensazione, a tre giorni da Milan-Empoli, è che Romagnoli possa farcela a giocare. Magari mister Stefano Pioli deciderà di non rischiarlo dal 1', ma di portarlo almeno in panchina. Scenario che verrà valutato in questi giorni in tutta serenità. Anche perché, con il Pierre Kalulu visto a Napoli contro Victor Osimhen, il Diavolo può dormire sonni tranquilli. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

