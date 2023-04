Milan-Empoli, Leao può partire dalla panchina | Serie A News

Rafael Leao, attaccante rossonero, è in dubbio per Milan-Empoli di stasera. Può lasciare spazio ad Ante Rebić nel 4-2-3-1 rossonero

Rafael Leao, attaccante rossonero, può partire dalla panchina in occasione di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Due giorni fa, infatti, Leao si è allenato a parte: non è al 100% della condizione e, in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, potrebbe dunque restare inizialmente fuori contro i toscani. Al suo posto, Ante Rebić.