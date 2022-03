Milan-Empoli, Florenzi favorito per sostituire Theo | Serie A News

Alessandro Florenzi titolare a sinistra in Milan-Empoli: questa è la soluzione più probabile per la sostituzione del francese squalificato

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per Milan-Empoli di sabato sera a 'San Siro', Alessandro Florenzi possa giocare titolare. Il numero 25 del Diavolo, però, non giocherebbe nel suo ruolo naturale, quello di terzino destro, laddove giocherà sicuramente Davide Calabria.

Florenzi, infatti, dovrebbe prendere in Milan-Empoli il posto di Theo Hernández che, diffidato ed ammonito domenica scorsa a Napoli, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A. L'ex calciatore della Roma, come si ricorderà, aveva già giocato, e molto bene, in quella posizione in Milan-Sampdoria dello scorso 13 febbraio.

Per la 'rosea' Florenzi è nettamente favorito per sostituire Theo, visto il suo buon momento di forma e la sua esperienza, sul senegalese Fodé Ballo-Touré, che, in rossonero, non gioca dallo scorso 19 dicembre 2021 poiché stato impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale.

Florenzi, finora in stagione, ha collezionato 25 partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Un gol, fin qui, al suo attivo, segnato proprio nella gara d'andata al 'Castellani' di Empoli. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

