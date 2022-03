Milan-Empoli, Bakayoko resterà fermo ai box | Serie A News

Tiémoué Bakayoko salterà certamente Milan-Empoli di sabato sera a 'San Siro'. Prosegue con le cure per la sua lesione muscolare

Tiémoué Bakayoko salterà Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022 , dopo aver marcato visita domenica scorsa, a Napoli , nel big match di campionato contro la sua ex squadra. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

In occasione della sfida di sabato sera contro i toscani di Aurelio Andreazzoli , infatti, Bakayoko resterà fermo ai box. Il centrocampista francese, classe 1994 , sta proseguendo con cure e terapie per guarire dalla lesione miofasciale all'adduttore lungo della coscia destra .

Stagione sfortunata, fin qui, per Bakayoko, tornato al Milan la scorsa estate dopo l'esperienza (quella sì, positiva) maturata nell'annata 2018-2019 con Gennaro Gattuso in panchina. Ora, invece, 17 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia, per un totale, però, di soli 597' sul terreno di gioco.