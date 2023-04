Milan-Empoli 0-0, la moviola: “C’è il contatto su Theo” | Serie A News

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0 . Voto 5 per Matteo Marcenaro , della sezione A.I.A. di Genova, 30enne direttore di gara che, non appena il match si è un po' scaldato, è andato in notevole confusione.

Sono tre, per la 'rosea', gli episodi da moviola di Milan-Empoli 0-0 degni di finire sotto la lente di ingrandimento. Al 54' il primo. Theo Hernández , difensore del Milan sganciatosi in proiezione offensiva, pesta la linea dell'area di rigore dell' Empoli e Jacopo Fazzini , centrocampista dei toscani, alla ricerca del pallone, prende invece il tendine d'Achille del francese.

Marcenaro - sbagliando - non assegna il calcio di rigore al Milan, affidandosi a Paolo Valeri, responsabile del V.A.R.. Il presunto labiale 'ha preso prima la palla' detto dall'arbitro ligure a Theo non starebbe in piedi, visto che l'azzurro sembra non toccare mai il pallone nell'azione. Era certamente rigore più questo di quello assegnato al Diavolo al 58', poi revocato con la 'on field review'.