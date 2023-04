Calciomercato Milan – Si studia il grande colpo in casa Barcellona

Deludente pareggio (0-0) ieri sera a 'San Siro' per il Milan di Stefano Pioli contro l'Empoli. Due punti persi in una partita ampiamente alla portata per capitan Davide Calabria e compagni, che, di fatto, rallentano ancora una volta la corsa del Diavolo verso il piazzamento in uno dei primi quattro posti della classifica in Serie A. L'unico modo (a meno che non si vinca la Champions League) per disputare il massimo torneo continentale per club anche l'anno venturo. Dalla qualificazione o meno del Milan dipenderà anche tanto delle mosse di calciomercato dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.