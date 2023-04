Milan-Empoli 0-0: “Il Diavolo si riposa” | Serie A News

Soltanto un pareggio a reti bianche per il Milan a 'San Siro' contro l'Empoli. I rossoneri si fermano dopo la quaterna rifilata al Napoli

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0. Il Diavolo, ha commentato il quotidiano generalista, si è smarrito un'altra volta dopo la scintillante prova del 'Maradona' di qualche giorno fa.

Milan-Empoli 0-0, il commento del 'CorSera' — Il pareggio a reti bianche di Milan-Empoli rappresenta, di fatto, un'altra (l'ennesima) occasione persa per la classifica, nonché una delusione per gli oltre 70mila spettatori presenti allo stadio. Mister Stefano Pioli, pensando - in maniera piuttosto evidente - all'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, ha lasciato a riposo mezza squadra.

Attacco stravolto e scommessa persa. Finché, infatti, in campo ci sono stati l'impalpabile Divock Origi (fischiatissimo dai tifosi nel momento della sua sostituzione) e lo sprecone Ante Rebić, la squadra di Paolo Zanetti - ad onor del vero - si è difesa senza rischiare chissà cosa.

Quando, poi, Pioli ha mandato in campo Brahim Díaz, Olivier Giroud e Rafael Leão la musica è un po' cambiata. Troppo tardi, però, per imprimere la sterzata vincente al match, nonostante il finale convulso. Brahim ha chiamato Samuele Perisan, secondo portiere dei toscani, ad un grande parata e Giroud, all'89', aveva anche segnato il gol-vittoria.

Peccato, però, che avesse colpito il pallone con il braccio. Giusto annullarlo dopo revisione al V.A.R.. Nel mezzo, anche un palo di Alessandro Florenzi, entrato dalla panchina. Così il Milan, contro l'Empoli, ha perso l'occasione di lasciare l'Inter a tre punti di distanza. Nel caso in cui, poi, oggi la Roma vincesse a Torino contro i granata, i rossoneri scivolerebbero al quarto posto.

Origi (fischiatissimo) e Rebić deludenti; gol tolto a Giroud — Non è bastato, dunque, il coraggio al Milan per avere la meglio sull'Empoli. E neanche la volontà. Pioli, ha commentato il 'CorSera', ha stravolto tutto, giocando con un inedito 4-2-2-2, con Tommaso Pobega ad abbassarsi - a sinistra - sulla linea dei difensori ed Alexis Saelemaekers e Ismaël Bennacer stretti dietro Origi e Rebić.

Il tutto per concedere metri alle sgroppate laterali di Davide Calabria e Theo Hernández. Scelta forte, la disamina del quotidiano, in ottica Napoli. Ma penalizzante, perché i rincalzi del Milan non hanno la stessa qualità dei titolari. L'andamento di questa partita, dunque, dovrebbe indurre i dirigenti a fare una riflessione in vista del prossimo calciomercato estivo.

Questo Milan ha necessità di alzare la qualità delle sue riserve. Nella ripresa il Diavolo ha provato a forzare. Cancellato dal V.A.R. il rigore che l'arbitro Matteo Marcenaro si era inventato per un falso fallo di mano di Tyronne Ebuehi. Nulla da fare, dunque, per i rossoneri: deludente 0-0 in casa e corsa Champions che si complica ancora.