Milan, emozione per il messaggio di Shevchenko contro la guerra

Andriy Shevchenko, in un video-messaggio diffuso a 'San Siro' prima di Milan-Inter di Coppa Italia, ha chiesto la pace per la sua Ucraina

Ieri sera, prima del derby tra Milan e Inter , valido per le semifinali di andata di Coppa Italia , a 'San Siro' è stato diffuso un video-messaggio di Andriy Shevchenko , grande ex attaccante del Diavolo. Sheva ha chiesto che la pace per il suo Paese, l' Ucraina , invaso dalle truppe russe comandate da Vladimir Putin e sotto bombardamento dallo scorso 24 febbraio .

Shevchenko, da anni, vive a Londra con la moglie ed i figli, ma a Kiev ha la mamma, la sorella ed altri familiari. Il suo grido disperato ha unito cuori rossoneri e nerazzurri prima della stracittadina, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

"Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti!", l'appello di Shevchenko al popolo italiano, che lo ha adottato quando aveva appena 23 anni. Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>