Emerson Royal: il terzino del Milan tra calcio, musica e studi universitari

Dalla Favela all'Europa

Il percorso di Emerson è stato difficile. Nato in una zona povera di San Paolo, ha tentato di emergere con Palmeiras e Gremio, ma è stato scartato. Ha intrapreso una strada più lunga, passando per Ponte Preta, Atletico Mineiro e poi l’Europa, fino a ottenere successo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ora ha deciso di iniziare un percorso di studi, vista la sua forte ambizione e competitività. In Brasile ha completato le scuole superiori e recentemente ha seguito un corso di High Sports Performance presso un centro di ricerca. L’obiettivo di questa scelta è comprendere i processi mentali che influenzano le prestazioni per migliorare il rendimento sul campo e, in futuro, trasmettere queste tecniche ad altri atleti. Negli anni, ha anche partecipato a studi di neuroscienze per capire meglio il suo comportamento in campo.