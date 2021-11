Milan, emergenza attacco: l’infortunio di Giroud lancia Pellegri / News

L'infortunio di Olivier Giroud accorcia la coperta del Milan in attacco. Nelle prossime partite possibile chance per Pietro Pellegri

Per una doppia bella notizia per Stefano Pioli, che recupera Fikayo Tomori e Mike Maignan, ne arriva una negativa: Olivier Giroud, infatti, dovrà stare fuori per qualche settimana per una lesione al bicipite femorale. L'assenza del francese, unita a quella di Ante Rebic, fa scattare un piccolo allarme in attacco. Zlatan Ibrahimović, ovviamente, non può far fronte da solo a questa emergenza. Per questo motivo, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', nelle prossime partite ci sarà qualche chance per Pietro Pellegri. Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo: queste le dichiarazioni