Milan, emergenza in attacco: PSV Eindhoven prova generale per la ripresa

Il Milan si presenta all'amichevole contro il PSV Eindhoven, prova generale per la ripresa della Serie A, con grandi problemi in attacco

Fabio Barera

Il Milan, dopo le sconfitte contro Arsenal e Liverpool negli Emirati Arabi Uniti, è pronta a scendere in campo per l'ultima amichevole prima della ripresa della Serie A. L'avversario per l'occasione sarà il PSV Eindhoven, che può fornire molte risposte al tecnico Stefano Pioli in vista del match contro la Salernitana.

Il vero problema per i rossoneri, però, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sembra essere l'emergenza che riguarda il reparto avanzato. Partendo da Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è lungodegente da tempo e ancora non si conoscono bene i tempi di recupero, che certamente non sono brevi.

Un altro punto di domanda sono i tempi di ripresa di Divock Origi. Il belga, che tra l'altro non ha fatto nulla di indimenticabile fino a questo momento con la nuova maglia del Milan, svolgerà gli esami definitivi nelle prossime ore. Finché non si conosceranno risposte in questo senso l'ex Liverpool è da ritenersi in dubbio per la Salernitana.

Milan, problemi in attacco per i prossimi impegni — Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, inoltre, ci sarebbe da considerare l'impiego probabilmente centellinato di Olivier Giroud da parte del tecnico Stefano Pioli. È vero, il transalpino è abituato a faticare, ma c'è da tenere presente che dopo la Salernitana c'è l'impegno con la Roma.

E quindi per il primo impegno del nuovo anno dovrebbe essere impiegato Ante Rebic, già decisivo nella scorsa stagione a Salerno. Con Charles De Ketelaere che scalpita alle sue spalle per subentrare a gara in corso. Milan, l'incredibile statistica da record sugli infortunati stagionali >>>