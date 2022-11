Lascia Elliott per il Milan come Furlani: Diavolo, ecco il nuovo CFO

Il Milan è pronto ad accogliere un nuovo manager. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà ancora Elliott a fornire la figura giusta al club

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Il Sole 24 Ore' in edicola questa mattina, un altro manager di Elliott è pronto a lasciare il fondo di investimento della famiglia Singer per dedicarsi totalmente al Milan.

Dopo la nomina, infatti, di Giorgio Furlani alla carica di amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi in sostituzione di Ivan Gazidis, adesso, per i 'rumors' in circolazione, sarebbe il turno di Stefano Cocirio dipingere il proprio futuro di rossonero.

Milan, da Elliott anche il nuovo CFO: Cocirio — Cocirio, attualmente, è manager per conto di Elliott e, in passato, ha lavorato per 'Credit Suisse' e 'Banca IMI'. Nel Milan andrebbe a ricoprire la carica di CFO (Chief Financial Officer).

Sia Furlani (che si è dimesso dalla carica di portfolio manager di Elliott) sia Cocirio erano già presenti nel Consiglio d'Amministrazione del Milan. Anche Cocicio, qualora accettasse la carica, si dimetterebbe dal fondo statunitense.

Elliott - RedBird, partnership per il Milan — Si attendono novità a breve, dopo il riassetto del CdA del Milan, avvenuto lo scorso settembre, in seguito alla cessione delle quote di maggioranza del club rossonero da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale.

Innegabile, però visto quanti manager dell'area Elliott stiano rimanendo in società, e alla luce del prestito fatto dai Singer a Cardinale per l'acquisizione del club, come questa abbia più l'area di una partnership che di una vendita. Mercato Milan, la pazza idea di Pellegatti per il centrocampo >>>