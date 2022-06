Milan, Elliott si fa da parte: ora decide tutto Gerry Cardinale

Elliott lascia campo libero a Gerry Cardinale sulle decisioni che riguardano il Milan. In primis quella per il rinnovo di Paolo Maldini

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola d'ora in avanti, nel Milan , deciderà tutto Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird Capital Partners , nonché nuovo azionista di maggioranza del club rossonero. Il fondo Elliott , ora socio di minoranza del Diavolo e, di conseguenza, l'amministratore delegato Ivan Gazidis , fanno un passo indietro sulle decisioni più importanti.

Cardinale, quindi, comincerà a prendere decisioni importanti, a partire da quella del rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, in scadenza il 30 giugno. Il fatto che, di mezzo, non ci sia più Gazidis, che non vanta come noto di certo ottimi rapporti con Maldini, può lasciar pensare ad una rapida conclusione della trattativa.