Milan, effetto RedBird: Diavolo alla conquista del mercato statunitense

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e, in particolar modo, della volontà della nuova proprietà di espandersi e conquistare il mercato statunitense e del sud est asiatico. Nonostante l'acquisto della società da parte di RedBird , nessun uomo vicino a Cardinale fa parte della dirigenza. Infatti, almeno fino al prossimo cinque dicembre, ci saranno Maldini, Massara, Gazidis , con Pioli ad allenare la prima squadra. Il numero uno di RedBird sa che il Milan è un club iconico e ha oltre 500 milioni di fan nel mondo: non sono tifosi in senso stretto ma possono essere interessati al rossonero. Non per caso, nelle ultime settimane si è parlato di iniziative, partnership commerciali, progetti legati agli Stati Uniti. Quello è il mondo in cui Cardinale opera da anni, il contesto più naturale da cui partire.

Negli ultimi anni, il Milan ha stretto accordi con Google, Apple Music, Amazon Alexa, Konami, eBay, Roc Nation. In totale, 35 nuovi partner. In queste settimane, invece, i rossoneri stanno portando la coppa dello scudetto nel mondo. La prima tappa è stata Londra, la seconda New York. In occasione di Milan-Juventus, sabato tanti tifosi rossoneri hanno seguito il match al 40/40, locale iconico di proprietà di Jay Z. Tra loro c'era anche Metta World Peace, aka Ron Artest, campione Nba con i Lakers. Negli stessi minuti, a San Siro, una star del cinema come Dwayne 'The Rock' Johnson appariva sul maxischermo per gridare 'Forza Milan', primo effetto di una collaborazione tra Milan e Warner Bros. Una collaborazione tra calcio, cinema e abbigliamento e nelle prossime settimane anche con il baseball. Si è già parlato del legame di Cardinale con i New York Yankees e una nuova iniziativa sarà annunciata a brevissimo, un’operazione in cui si uniranno due dei loghi più iconici dello sport.