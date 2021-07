Milan, ecco Maignan e Giroud: oggi il primo allenamento in gruppo

Ieri, giorno di riposo, ha iniziato l'avventura al Milan anche Maignan, che ha ritrovato Ibrahimovic, mentre oggi arriverà Giroud.

Tra i giocatori del Milan che stanno rientrando ora dalle ferie, il primo ad arrivare a Milanello è stato Mike Maignan , portiere francese classe 1995, che è sbarcato ieri, mentre oggi toccherà all'altro francese, classe 1986, Olivier Giroud . La formazione rossonera è sempre più francese e da oggi il gruppo conoscerà i due nuovi elementi, che in campo saranno però ai due opposti del campo: un portiere e una punta. Ieri, insieme a Maignan, a Milanello è arrivato anche Ante Rebic : anche per il croato classe 1993 ferie lunghe post Europei 2021. Per entrambi alcuni test fisici di routine.

Solo oggi si inizieranno ad allenare col resto della squadra, che ieri si stava godendo il secondo dei due giorni di riposo concessi. Erano presenti solo Zlatan Ibrahimovic (lo svedese classe 1981 è ancora al lavoro per risolvere il problema al ginocchio), il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995 col futuro incerto, e Tommaso Pobega, classe 1999 anch'egli in dubbio per il futuro e con qualche acciacco. Per Maignan è stata l'occasione per incontrare di nuovo Ibra, che aveva incrociato al Paris Saint-Germain. Da oggi a Milanello ci sarà tutta la squadra. Tranne Simon Kjaer, scrive La Gazzetta dello Sport. Il danese classe 1989 è arrivato in semifinale agli Europei e quindi tornerà solo a inizio agosto. Ovviamente assenti anche Franck Kessie e Pierre Kalulu: sia l'ivoriano classe 1996 che il francese classe 2000 sono a Tokyo per i giochi olimpici.