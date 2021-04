Milan, ecco l’euro-missione di Theo: convincere Deschamps

Un finale di stagione importante con il Milan, così che Theo possa finalmente conquistare l'Europa e la Francia.

Stefano Bressi

Ancora un paio di mesi a disposizione di Theo per conquistare l'Europeo, che fa anche rima, come scrive il Corriere dello Sport. Il terzino classe 1997 del Milan ancora una volta è stato escluso dall'elenco dei convocati di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia. Eppure, le prestazioni di Theo in rossonero sono sempre di altissimo livello. Il numero 19 ha giocato solo nelle nazionali giovanili, poi niente altro. I gol nelle ultime due stagioni sono finora 12, per il Milan e Stefano Pioli è una pedina fondamentale, lui sogna la convocazione in extremis per l'Europeo, ma Deschamps sembra proprio non prenderlo in considerazione. L'ultimo segmento di campionato potrebbe essere decisivo.

Decisivo per lui e per il Milan. E ovviamente i rossoneri si augurano per se stessi e per Theo che le prestazioni siano di primo livello. Nella Francia, in quel ruolo, c'è suo fratello Lucas Hernandez, classe 1996 del Bayern Monaco. Insieme a lui, anche Lucas Digne, classe 1993 dell'Everton, e Ferland Mendy, classe 1995 del Real Madrid. Il fratello Lucas era stato convocato per la prima volta proprio nel pre-mondiale di tre anni fa e ora si augura che a Theo possa succedere lo stesso nell'Europeo per rendere la fascia sinistra un affare di famiglia.

Theo è dunque rimasto casa, a Milanello, dove ha recuperato energie e ha lavorato per tornare al massimo e finire in bellezza il campionato. Tutti i giocatori che, invece, sono andati in Nazionale sono tornati. Tra loro anche Ismael Bennacer, algerino classe 1997, che è stato dosato nella sua Nazionale. Ora sta bene ed è pronto a rientrare, per un finale di campionato da conquistare.