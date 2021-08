Milan, ecco cosa possono dare Maignan, Giroud e Florenzi

Maignan, Giroud e Florenzi: i nuovi acquisti del Milan, che apporto daranno alla squadra? Ce lo spiega Tuttosport nell'edizione odierna

Riccardo Varotto

Mike Maignan, Olivier Giroud e Alessandro Florenzi sono i tre volti nuovi del Milan in questo calciomercato, dato che gli altri acquisti (eccetto Fode Ballo-Touré) come Brahim Diaz, Sandro Tonali e Fikayo Tomori erano già in rossonero nella passata stagione. L'edizione odierna di Tuttosport fa un'analisi sui tre giocatori sopracitati, col fine di capire cosa possono portare alla causa di Stefano Pioli.

Maignan è chiamato a prendere l'eredita di Gianluigi Donnarumma, di certo un compito non semplice. Il portiere francese, però, ha tutte le carte in regola per fare bene. Da Milanello pare di capire che egli stia già imparando l'italiano, un elemento chiave per migliorare l'intesa con il reparto difensivo. Inoltre, già nelle amichevoli estive, l'ex Lille ha messo in mostra le proprie qualità con interventi utili alla causa. Parando anche un rigore a Gareth Bale nella partita contro il Real Madrid. Insomma, i presupposti per fare bene ci sono tutti.

Giroud invece è arrivato al Milan per portare esperienza e per mostrare a tutti di essere ancora decisivo. Già nelle prime amichevoli abbiamo visto come gli basti poco per segnare, soprattutto nella partita contro il Panathinaikos, nella quale l'ex Chelsea ha realizzato una doppietta. Il francese sarà subito titolare nella partita d'esordio dei rossoneri contro la Sampdoria, ma lui non ha paura: d'altronde, un ragazzo che negli ultimi anni ha alzato un Mondiale, una Champions League e un'Europa League, non ha paura di nulla, calcisticamente parlando.

Florenzi infine arriva al Milan come jolly, dato che l'ex Roma può ricoprire diversi ruoli nello scacchiere tattico di Pioli. L'idea sarebbe quella di utilizzarlo come vice-Calabria, ma non è da escludere che in alcuni momenti il Campione d'Europa possa essere schierato anche al posto di Alexis Saelemaekers. Di sicuro, il giocatore è arrivato al Diavolo con tanta voglia di fare. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>