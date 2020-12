Milan e Inter in testa alla 12^? È quasi sempre Scudetto | Serie A News

Milan e Inter, ecco cosa insegna la storia della Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan (28 punti) e Inter (27) sono le prime due squadre della classifica della Serie A 2020-2021. Finalmente, dopo tanti anni, la città di Milano è tornata a recitare un ruolo importante nel massimo torneo nazionale.

Nel corso della storia del campionato, tra l’altro, non è la prima volta che, alla 12^ giornata di Serie A, Milan e Inter si sono ritrovate prima e seconda, talvolta in testa l’una, talvolta in testa l’altra, a questo punto della stagione.

Esattamente, è accaduto ben 8 volte. Soltanto l’ultima, però, nella stagione 2008-2009, nell’era dei tre punti a vittoria. Gli altri precedenti risalgono a quando venivano assegnati soltanto due punti per ogni successo.

Milan e Inter, o Inter e Milan, prime, dunque, nella classifica di Serie A alla 12^ giornata già accaduto nella stagione 1956-57, poi nel 1963-64, nel 1964-65, nel 1967-68, nel 1972-73, nel 1979-80 e, infine, nel 1992-93 prima dell’epoca ‘moderna’.

Ebbene, in otto casi totali, soltanto in due circostanze non è arrivato lo Scudetto per una delle due squadre di Milano. È accaduto nel 1964 (vinse il Bologna) e nel 1973 (vittoria della Juventus).

Per il resto, 3 Scudetti per il Milan, nel 1957, nel 1967 e nel 1993, e 3 Scudetti per l'Inter, nel 1965, nel 1980 e nel 2009.