Milan e Inter, in coppia per il nuovo stadio: i numeri parlano

Milan e Inter insieme per il nuovo stadio

Inter e Milan, si legge, hanno deciso di costruire uno stadio di proprietà nel novembre 2018. Con il futuro di San Siro, che al momento, sembra congelato, i nuovi scenari fanno venire qualche dubbio. Le due milanesi hanno deciso di lavorare insieme per via del budget e per una questione economica. Il bisogno di tutti di guadagnare da uno stadio di proprietà è salito nelle ultime stagioni. Non bastano i ricavi che sono lontani anni luce rispetto agli altri top club in Europa: nel 2018-19 il Barcellona fece 175 milioni di ricavi, l'Inter 45 e il Milan 34, solo per dare un esempio.