Milan, è il momento di Maldini: serve il dirigente per ripartire

Milan, serve il miglior Maldini

Paolo Maldini, si legge, è uno spirito guida in carne e ossa che può fare tutta la differenza del mondo. Lo dicono i giocatori del Milan. Per rimettersi a correre, il Diavolo in crisi di identità ha bisogno anche del suo totem in giacca e cravatta: l’unità di crisi rossonera non può prescindere dal suo capitano non giocatore. L’asse con Pioli ha saldato il gruppo in una cosa sola, la magia deve ripetersi adesso più che mai.