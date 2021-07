Milan, è il giorno di Maignan: sarà presentato in conferenza stampa

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, avrà il primo approccio ufficiale con stampa e tifosi in conferenza stampa oggi a Milanello

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi, venerdì 30 luglio, sia il giorno di Mike Maignan. Il Milan, infatti, presenterà il suo nuovo portiere in conferenza stampa a Milanello: inizio ore 13:45. Il calciatore francese, classe 1995, dovrà raccogliere, in rossonero, la pesante eredità lasciata da Gianluigi Donnarumma, andato al PSG a parametro zero.

Maignan, come si ricorderà, è stato il primo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo 2021. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, il giorno successivo alla conclusione del campionato di Serie A, avendo evidentemente realizzato che Donnarumma non avrebbe prolungato il suo contratto, lo hanno fatto arrivare subito a Milano.

Maignan, dunque, alla fine del mese di maggio, ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 2,8 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. I rossoneri hanno versato, per il loro nuovo estremo difensore, 13 milioni di euro più 2 di bonus nelle casse del Lille. Club con cui Maignan ha vinto l'ultima Ligue 1.

Cresciuto nel settore giovanile del PSG e passato al Lille nel 2015, Maignan è divenuto titolare della porta dei 'Dogues' nel 2017, promosso nel ruolo dall'allora tecnico Marcelo Bielsa. Con il club transalpino, Maignan ha disputato 176 gare. Nell'ultima edizione del massimo campionato francese ha subito appena 22 gol in 34 partite giocate. Una saracinesca. Nel Milan, Maignan ha preso il numero 16: esordirà domani sera, all'Allianz Riviera, in amichevole contro il Nizza. Milan, novità importanti sul rinnovo di Kessié: le ultime >>>