Milan, alla ricerca del Napoli: servirà il miglior De Ketelaere

Charles De Ketelaere è forse una delle note più negative dell'inizio di stagione del Milan. Il belga è stato pagato tanto e non ha giocato al livello sperato. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: nell'ultimo mese in rossonero, si legge, è sembrato un ragazzo in crisi psicologica, molto più che tecnica. I Mondiali non hanno poi aiutato anzi: l'eliminazione precoce del Belgio sicuramente non ha portato cose buone in casa CDK. Il belga ha giocato solamente 15 minuti contro il Marocco, dove è sembrato spento e completamente fuori dalla partita. Un torneo che non ha aiutato neanche il Milan, ma ora potrebbe cambiare tutto. Ora la palla passa a Stefano Pioli, che avrà a Dubai, la possibilità di lavorare tanto con il calciatore. Se il Milan, si legge, vorrà recuperare il Napoli, avrà bisgono della miglior versione di Charles De Ketelaere.Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco