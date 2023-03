Milan, domani si tornerà al lavoro: da valutare le condizioni di Messias

Con il campionato fermo a causa della sosta per le partite delle nazionali, Stefano Pioli ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra, reduce da un periodo molto intenso di impegni. L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta come i rossoneri domani torneranno al lavoro, ritrovandosi nel pomeriggio al centro sportivo di Milanello. Di fatto Pioli avrà a disposizione mezza squadra, in quanto ben 15 calciatori sono stati convocati dalle loro nazionali. Si valuteranno anche le condizioni fisiche di Junior Messias: il brasiliano, come ben si sa, è uscito per un infortunio muscolare durante il match di Champions League contro il Tottenham. Calciomercato Milan, Maldini e Massara ripensando ad un vecchio obiettivo.