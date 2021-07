Milan, domani arrivano Maignan, Rebic e Giroud. Kjaer ancora in vacanza

Mike Maignan, Ante Rebic e Olivier Giroud arriveranno domani a Milanello per iniziare gli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli

Mike Maignan , Ante Rebic ed Olivier Giroud , da domani, saranno al centro sportivo di Milanello . Per la felicità del tecnico Stefano Pioli , che avrà tre calciatori in più, importanti, per il lavoro quotidiano a Carnago in vista dei prossimi impegni amichevoli, propedeutici all'esordio in Serie A del 23 agosto .

Di Rebic, ormai, i rossoneri conoscono tutto. C'è curiosità, invece, per scoprire Maignan e Giroud, nuovi acquisti del Milan, arrivati per 17 milioni di euro in totale: 15 (bonus inclusi) per rilevare l'ormai ex portiere del Lille, campione in Ligue 1 nella stagione 2020-2021 e 2 (sempre bonus inclusi) per prendere Giroud dal Chelsea, vincitore della Champions League 2020-2021.