Milan, si deve ripartire: gli uomini con il DNA rossonero

Il Milan ai milanisti, si legge, comincia inevitabilmente da Paolo Maldini e Baresi , ma si fa strada in ogni angolo di via Aldo Rossi: ci sono Paolo Scaroni e Giorgio Furlani , rispettivamente presidente e amministratore delegato, innamorati del Diavolo da una vita. E poi c’è chi sul rossonero ha puntato tutto investendo oltre un miliardo, ovvero Gerry Cardinale e la RedBird. La coppia Baresi-Maldini è un lusso che nessuno può vantare. Con la fascia stretta al braccio, Franco e Paolo hanno fatto la storia del Milan . Hanno alzato due Champions ciascuno e si sono passati il testimone al comando della squadra.

Maldini, si legge, si è rimesso in gioco quando il fondo Elliott lo ha chiamato nel 2018 per affidargli un ruolo mai ricoperto in carriera. Dopo una stagione da direttore dello sviluppo strategico, al fianco di Leonardo, ecco la scalata: la responsabilità dell’area tecnica, in cui lavora fianco a fianco al d.s. Ricky Massara e poi il campionato vinto a maggio, il primo da dirigente. Theo, Ibra, Maignan, Tonali, Giroud, sui pilastri dello scudetto c’è la sua firma. Calciomercato Milan – Lazetic verso l’Austria: le ultime