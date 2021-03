Milan, discorso di Pioli alla squadra: serve un atteggiamento diverso / News

Milan, Pioli parla alla squadra

Dopo la gara splendida contro la Roma, il Milan è ricaduto negli errori ormai classici di questo periodo. Poca voglia e poco ritmo per una squadra che faceva della determinazione e della fame il suo mantra principale. Per questo motivo Stefano Pioli, nella giornata di ieri, ha fatto un discorso ai giocatori, comunicando loro che c’è bisogno di un atteggiamento diverso in vista delle prossime uscite in campionato e in Europa League. Guai a gettare via ciò che di buono è stato fatto finora, serve una svolta immediata. A riportarlo è l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Passando al calciomercato, invece, il Milan pensa al sostituto di Meite.